Libri da Leggere, ‘Pizza hero’ e ‘La geologia che non ti aspetti ‘: i più interessanti di Amazon

Libri da leggere è una delle parole chiave più cercate su Google da chi va a caccia di nuove letture: con la pandemia di coroanvirus, i lockdown e le varie chiusure, in tantissimi hanno riscoperto il piacere di leggere, cercando sempre letture interessanti. Non sempre è possibile recarsi in libreria, così coloro che vogliono evitare di uscire di casa, facendolo solo per le cose indispensabili, acquistano i loro libri online. Prima di procedere col pagamento, però, bisogna trovare le letture più interessanti, che rispecchiano maggiormente i gusti del lettore. Ecco quindi che Amazon mette a disposizione diverse classifiche, dai bestseller, ai più interessanti del momento, passando per le novità. I libri sono acquistabili in versione cartacea ma anche in versione e-book, da leggere con Kindle Unlimited (basta cliccare sul banner per la prova gratuita di 30 giorni)

Nelle classifiche di Amazon spuntano tre libri di tematiche completamente differenti tra loro, che stanno riscuotendo molto successo. Scopriamoli insieme:

Pizza hero. Viaggio in Italia con il re degli impasti, di Gabriele Bonci

Per Gabriele Bonci il mestiere di “fornaro”, pizzaiolo e ristoratore è una faccenda molto seria: una passione viscerale, una vocazione, una filosofia da condividere. Lo sanno bene i clienti che gustano le sue specialità nei punti vendita di Roma e in giro per il mondo, dove Bonci propone ogni giorno nuove ricette e nuovi accostamenti. Con una missione: innovare sempre, per tenere vivi e nobilitare i prodotti della nostra tradizione gastronomica. E innovare, a volte, significa anche recuperare ingredienti e sapori antichi che sono andati persi nel corso del tempo… La pizza e il pane, insomma, diventano un veicolo per far passare un discorso più ampio su naturalità, genuinità, etica e sostenibilità. È con questo spirito che il maestro Bonci ha intrapreso l’avventura di Pizza Hero, alla ricerca degli “eroi nascosti” del mondo della panificazione e dell’arte bianca in tutta Italia, offrendo i suoi preziosi consigli e scoprendo insieme i segreti e le eccellenze di ogni territorio. E lo stesso spirito anima le pagine di questo libro, in cui ci invita a sposare i suoi valori e a mettere letteralmente le mani in pasta. Con le sue indicazioni sulla scelta delle materie prime e la sua guida sicura nei passaggi tecnici, anche a casa si possono ottenere dei risultati buonissimi e sorprendenti. Per celebrare questo viaggio in Italia, a ciascuna regione sono dedicate la ricetta di un pane e la ricetta di una pizza, tutte da provare e condividere con le persone che amiamo.

Un tesoro al piano Terra. La geologia che non ti aspetti , di Andrea Moccia

Sempre intenti a «riveder le stelle», per citare il Sommo Poeta, ma ci siamo mai interessati veramente a quanto accade invece sotto i nostri piedi? La risposta è sì, ovviamente, ed è proprio quello che fanno i geologi: studiano la Terra! Eppure, in chi non la conosce, la geologia è una scienza che evoca spesso, e ingiustamente, un sapore stantio. Un luogo comune che il nostro geologo preferito, Andrea Moccia, autore del progetto divulgativo «Geopop», si è proposto di sfatare in questo libro. Vagando qua e là, dalla superficie alle viscere della Terra, scopriamo che la geologia è una scienza fondamentale che non solo ha costruito la nostra modernità, ma ne garantisce l’esistenza stessa, fino a insinuarsi nella vita di tutti i giorni. Solo che noi non lo sappiamo, o meglio, non lo sapevamo prima di leggere queste pagine. Cosa accadrebbe se il Vesuvio si risvegliasse? Quante e quali ricchezze si nascondono nella crosta terrestre? Come si forma il petrolio? Da cosa dipende il prezzo del barile? Come la distribuzione delle ricchezze nel sottosuolo influenza gli equilibri geopolitici mondiali? Cosa sono le terre rare? Se vi siete mai posti queste domande, in Un tesoro al piano Terra troverete tutte le risposte che cercate, offerte a voi in maniera semplice, divertente e immediata. Insomma, pop! Se invece non vi siete mai chiesti nulla di tutto ciò… be’, dovreste iniziare a farlo!

Beautyfood. La dieta della bellezza, di Nicola Sorrentino e Pucci Romano

Qual è il suo segreto? Ci chiediamo di fronte a una persona che mantiene bellezza e giovinezza nonostante il passare degli anni. Né bisturi né pozioni magiche: secondo la scienza per ottenere una pelle liscia e luminosa, capelli forti e lucenti, fisico tonico e in forma il ruolo dell’alimentazione è fondamentale. Il segreto è quindi l’integrazione di cibi con le giuste proprietà mirate anche alla tutela dell’organo più grande del nostro corpo: la pelle. Nicola Sorrentino, medico nutrizionista, e Pucci Romano, dermatologa, uniscono le loro competenze e i risultati di recenti studi scientifici per distillare le indicazioni e i suggerimenti alimentari capaci di nutrire, proteggere e rigenerare la cute, riparando i danni causati dallo stress e dal tempo, rendere più elastici i vasi sanguigni, combattere secchezza, impurità, rughe, irritazioni. Un metodo esclusivo per garantire il giusto apporto di sostanze indispensabili e protettive, ma completo anche di preziose abitudini quotidiane, una sorta di beauty routine «edibile» efficace e facile da mettere in pratica. Scopriremo una dieta equilibrata, potenziata dall’acqua, elisir di bellezza alla portata di tutti, e ricca di elementi fondamentali per la nostra flora intestinale, che influisce in modo importante sulla salute cutanea. Una serie di ricette, basate su ingredienti gustosi e semplici da reperire, ci dimostrerà fin da subito gli effetti benefici della dieta su salute, pelle e peso. Non più semplice cibo da ingerire, ma anche cosmetico, medicina e strumento per rallentare l’invecchiamento e raggiungere un benessere duraturo. Perché la bellezza è soprattutto salute.