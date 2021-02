A Livigno è tutto pronto per la riapertura degli impianti: il 15 febbraio si riparte in grande stile

Oggi dopo una lunga attesa Livigno ufficializza la data di apertura degli impianti di risalita: il prossimo lunedì 15 febbraio.

Già dalla giornata di lunedì, la maggior parte degli impianti riaprirà al pubblico: per accedervi, saranno obbligatori l’uso della mascherina chirurgica e il distanziamento fisico. Inoltre, l’occupazione di ogni cabina e seggiovia sarà limitata al 50% della sua capienza nominale, regola che dovrà essere osservata anche dai componenti di uno stesso nucleo familiare.

Per migliorare la sicurezza della ski area, il Gruppo Alpini di Livigno presterà servizio nei vari punti di accesso alle piste per evitare la formazione di assembramenti e verificare il corretto utilizzo della mascherina. Tutti i dettagli su orari e aperture degli impianti saranno consultabili sul sito https://www.livigno.eu/impianti-di-risalita.

Per l’acquisto di skipass giornalieri e plurigiornalieri sarà possibile scegliere tra numerose opzioni mirate a ridurre la formazione di code. Gli skipass comprati online potranno essere ritirati presso le biglietterie degli impianti e le apposite casse automatiche skipass installate in diversi punti di Livigno. Anche diversi alberghi hanno aderito al sistema OPOS che permette loro di erogare gli skipass in fase di check-in o in qualsiasi momento del soggiorno dei propri ospiti.

Accedere agli impianti sarà possibile anche usufruendo della tecnologia pay-per-use dei sistemi Telepass Pay, MyPass Ski e Snowit. Gli skipass stagionali potranno essere acquistati solo presso l’Ufficio Skipass, mentre quest’anno non verranno emessi skipass regionali.

Per tutelare la salute di lavoratori, residenti e visitatori infine, Livigno si è attrezzata con test antigenici rapidi a cui ci si potrà sottoporre in situazioni di emergenza o incertezza recandosi al punto appositamente allestito presso il centro Aquagranda Active You!. Oltre a contribuire al monitoraggio constante della situazione sanitaria nella località, l’iniziativa permetterà di avere una risposta immediata senza recarsi nei centri fuori dalla valle.

“Il lavoro fatto in questi mesi ci ha permesso di arrivare a questo momento più che preparati. Negli ultimi tempi la nostra attenzione si è rivolta all’intera offerta di Livigno, non solo a quella legata agli impianti: abbiamo creato nuove possibilità per i nostri ospiti, migliorando ciò che già avevamo e integrandolo con novità e alternative allo sci da discesa, sempre nel rispetto delle indicazioni date dal Governo e dall’Istituto Superiore di Sanità. Dopo aver garantito agli atleti professionisti tutte le strutture e i mezzi per i loro allenamenti con sci e tavole, siamo finalmente arrivati al momento che ormai da un anno attendiamo con grande gioia ma anche consapevolezza: la riapertura dei nostri impianti di risalita – commenta Luca Moretti, Presidente dell’APT di Livigno – Il duro lavoro di squadra ci ha permesso di mantenere, seppure con alcuni accorgimenti necessari, tutto ciò che già era presente nella nostra offerta e al tempo stesso di arricchirla con proposte, servizi e novità creati ad hoc per far vivere ad ogni visitatore esperienze uniche e indimenticabili. Oggi siamo così in grado di garantire una piena riapertura in sicurezza”.