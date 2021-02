I Lorenziani, il popolo dei Monti Metalliferi no-mask “perché ci pensa Dio”: aspettano un’astronave che li porti via

Joseph Canaris ha 62 anni, è bavarese e vive da quasi 20 anni sui Monti Metalliferi, ovvero la catena montuosa Erzgebirge, al confine tra la Germani e la Repubblica Ceca. Canaris ha imparato ad amare la zona, apprezza la natura e gli piace fare salutari passeggiate all’aria aperta. Ciò con cui lotta da anni, tuttavia, è una sorta di setta stabilitasi nella regione della Sassonia oltre un secolo fa. Stiamo parlando della “comunità in Cristo Gesù“, conosciuta anche come “Lorenzianer“.

Canaris, che ha pubblicato diversi libri sul gruppo molto simile ad una setta, vede un grande potenziale di pericolo nella “fratellanza in Cristo Gesù“. Soprattutto quando si parla della pandemia attualmente in corso: “Stiamo parlando di una setta in cui molti membri non aderiscono alle misure di protezione. Nonostante il coronavirus, si incontrano in grandi gruppi e non indossano maschere“, al motto di “solo un lorenziano senza maschera è un bravo lorenziano”, ha dichiarato in un’intervista all’edizione tedesca di FOCUS.

La “setta” di cui parla Canaris si è spesso contraddistinta per opinioni dubbie. I membri della “Comunità in Cristo Gesù” credono nell’apocalisse, ma in un’ambigua fine del mondo: aspettano un giorno di essere raccolti dalla Terra da un’astronave. La navetta spaziale dovrebbe atterrare a Pockau-Lengefeld nei Monti Metalliferi, dove l’Eliasburg è anche il centro spirituale dei Lorenziani. “Ognuno di loro ha uno zaino di fuga che vuole portare con sé sull’astronave”, dice Canaris, che ha parlato con molti componenti della setta.

Si stima che siano tra i 4.000 e 5.000 i Lorenziani che vivono sui Monti Metalliferi, ma Canaris ritiene che ce ne siano molti di più. Quotidianamente, i Lorenziani conducono una vita piuttosto riservata ed essenziale: hanno rinunciato ai piaceri mondani e in genere non hanno né televisione né radio. Le donne spesso indossano gonne lunghe fino al pavimento e hanno i capelli legati in trecce o toupée. “C’è solo un locale notturno nella zona perché non c’è necessità di alcun tipo di intrattenimento” spiega Canaris. Secondo il 62enne, anche le visite dal medico sono sgradite. “I Lorenziani pensano che se ti comporti in modo devoto e riverente, non ti succederà nulla. Se ti ammali, significa che hai commesso un errore e dovresti vivere la malattia“, precisa.

I membri della setta credono che Dio li proteggerà da qualsiasi malattia, incluso il Covid-19 . Secondo Canaris, chiunque indossi una mascherina per il viso dimostra di non fidarsi di Dio. “È quasi come una bestemmia. Solo un lorenziano senza maschera è un bravo lorenziano“, sottolinea. Il 62enne ricorda una visita a una fattoria vicina, durante la quale ha regalato le mascherine ai proprietari, anch’essi della “Comunità in Cristo Gesù“, ma non le hanno indossate. Canaris riferisce anche di eventi, avvenuti in piena pandemia, con un gran numero di persone presenti, ad esempio lo scorso settembre. “Gli anziani sono stati prelevati da case di riposo e portati alla celebrazione del 100° anniversario, dove hanno preso parte senza mascherina“. In effetti, le infezioni di coronavirus nell’Erzgebirgskreis sono salite alle stelle all’inizio di ottobre, a metà dicembre la regione ha registrato un’incidenza in 7 giorni di oltre 600 nuove infezioni ogni 100.000 abitanti.

Tutta colpa dei Lorenziani? Secondo Canaris sì. Gli incontri sono fondamentali per l’associazione, chi si assenta tre volte rischia di essere escluso dalla comunità religiosa. Ma ci sono anche voci di dissenso. Ralf Petermann, che lavora come rappresentante della setta nei Monti Metalliferi, non ha confermato la presunta inosservanza delle regole da parte dei Lorenziani. “Ho ottenuto le informazioni appropriate e presumo che le misure di protezione anti coronavirus siano state osservate“, sostiene in un’intervista a FOCUS. Frank Vogel, amministratore distrettuale dell’Erzgebirgskreis, ha anche negato le accuse di Canaris in un’intervista al giornale “Spiegel“. Il dipartimento della salute sta ora verificando quanto denunciato da Canaris.