Maltempo Abruzzo, tregua dalla neve ma nella morsa del gelo: fino a -17°C in montagna

A causa dell’ondata di gelo in atto, in Abruzzo si registrano temperature rigide, anche se la neve, caduta abbondante ieri su tutto il territorio regionale, sta concedendo una tregua. Il record del giorno si registra a Campo Imperatore, 2.132 metri di altitudine, dove il termometro, alle 7 del mattino, e’ sceso di -16,9°C.

Al momento, stando alle rilevazioni dell’associazione Aq Caput Frigoris, nell’Aquilano si registrano -13,3°C sul Monte Genzana, -10°C a Passo Godi, -9,2°C a Piani di Pezza, -9°C a Rocca Calascio, -8,4°C al lago di Campotosto e a Rocca di Mezzo. Nel capoluogo la temperatura oscilla tra -2°C e -1°C. Nel Chietino si registrano -13,1°C sulla Majelletta – Blockhaus e nel Teramano -9°C a Prati di Tivo. A Pescara le minime hanno raggiunto lo zero, mentre attualmente la temperatura e’ di circa +4°C.

Ieri, come preannunciato dagli esperti, ha nevicato per tutta la giornata sull’intero territorio regionale. Le precipitazioni sono state piu’ intense sulle zone di montagna e collinari – imbiancata anche Chieti – ma la neve e’ caduta, senza posarsi, anche sulle localita’ costiere. I problemi principali hanno riguardato la viabilita’ delle aree interne. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco per rami e alberi pericolanti.