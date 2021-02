Maltempo Abruzzo, mareggiata sulla Costa dei Trabocchi: l’acqua sommerge il cantiere sul bagnasciuga a Fossacesia

In queste ore di maltempo, una forte mareggiata sta colpendo le coste dell’Abruzzo. Il mare sta inghiottendo un cantiere, sotto sequestro, sul bagnasciuga a Fossacesia, in provincia di Chieti, sull’incantevole Costa dei Trabocchi d’Abruzzo. Ad annunciarlo è il coordinamento per la tutela delle vie verdi d’Abruzzo (Tu Vi.V.A) che, cinque giorni fa, ha presentato un esposto alla Procura di Lanciano, alla Guardia di finanza, alla Soprintendenza, alla Regione Abruzzo e al Comune di Fossacesia per individuare eventuali responsabilità sulla costruzione di uno stabilimento balneare proprio sulla riva del mare Adriatico.

L’area del cantiere è stata sequestrata due giorni dopo. Ad apporre i sigilli è stata la Capitaneria di Porto di Ortona (Chieti). Al contempo i lavori di costruzione dello stabilimento sono stati sospesi per 60 giorni su disposizione del Comune di Fossacesia e il Suap, sportello unico attività produttive. “Fa rabbia dover combattere, nel 2021, contro il ritorno del cemento in spiaggia – dichiara il coordinamento ambientalista costituito da 70 associazioni -. Ancora più triste vedere i pezzi di cemento trascinati in acqua, dove probabilmente rimarranno – conclude Tu Vi.V.A -. Speriamo solo che tutto ciò sia d’insegnamento. Anche se, visto che la provincia di Chieti continua imperterrita a portare avanti la sua idea di regolamento per la Via Verde, siamo consapevoli che dovremo ancora combattere perché la costa teatina non sia coperta da altro cemento“.

Intanto, lungo la strada statale 5 via Tiburtina Valeria e’ provvisoriamente chiuso al transito il ‘Valico di Forca Caruso’, dal km 135,200 al km 155,700, tra le localita’ Collarmele e Castel di Ieri, in provincia dell’Aquila. A renderlo noto e’ l’Anas. Attualmente in corrispondenza del Valico (oltre 1.100 metri sul livello del mare) e’ in atto una forte bufera di neve. La regolare circolazione verra’ ripristinata non appena le condizioni meteo lo permetteranno.