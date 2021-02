Maltempo, forti piogge al Sud: allagamenti nel Potentino e in Irpinia, famiglie in salvo con canotti

Le forti piogge che oggi si sono abbattute sulla fascia tirrenica meridionale stanno producendo i primi danni e i primi problemi tra Campania e Basilicata. Nel Salernitano si sfiorano i 90mm di pioggia a Giffone valle Piana, ma è nell’Irpinia, dove ci sono picchi di 67mm, che si registrano importanti allagamenti che hanno richiesto l’evacuazione di persone a bordo di canotti.

È successo nella frazione Celzi di Forino, dove per ore tre famiglie, soprattutto di anziani, sono state evacuate perche’ le loro case sono a rischio. Ma la protezione civile e l’amministrazione comunale di Forino stanno valutando la possibilita’ di evacuare tutto il borgo, se la pioggia dovesse continuare a cadere copiosa. Il maltempo di queste ore ha provocato l’allagamento del piccolo borgo, cosi’ come avvenuto a dicembre 2019 e in molte altre occasioni. In Irpinia l’attenzione e’ alta anche sul versante della Valle Caudina, al confine con la provincia di Benevento. In particolare a Rotondi e a San Martino Valle Caudina, dove appena un mese fa furono evacuate alcune famiglie per lo straripamento di un torrente e per una frana.

Nel Salernitano, un grosso masso e’ finito su un’autovettura in sosta, nel centro storico di Giungano. Non ci sono feriti, ma il sindaco Giuseppe Orlotti ha predisposto l’evacuazione di tre abitazioni per un totale di otto persone che risiedono nei pressi della zona interessata. Iniziativa questa a scopo precauzionale anche per consentire un monitoraggio piu’ attento. Sul posto, anche i vigili del fuoco. Il primo cittadino, contattato dall’AGI, assicura che si tratta di un masso isolato scivolato al di sotto a causa della pioggia e che non c’e’ alcun distacco roccioso.

Albero su auto e allagamenti nel Potentino

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza sono intervenuti per allagamento nel comune di Pignola. A causa della pioggia battente, un piccolo torrente ha straripato invadendo la sede stradale in contrada Tora. I vigili per liberare l’imbocco del canale sottostante la strada, hanno utilizzato una idrovora (pompa ad alta portata), durante le operazioni di svuotamento, la strada e’ stata temporaneamente chiusa al traffico. Sempre a causa delle avverse condizioni i Vigili del fuoco sono stati richiesti in corso Garibaldi a Potenza, per la caduta di un albero su un’auto in transito, l’incidente non ha procurato ferite al conducente, i VV.F. arrivati sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione dell’albero per permettere il recupero dell’auto e al ripristino della circolazione stradale. Sul posto Carabinieri e Polizia locale.