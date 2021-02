Maltempo: allerta valanghe, ‘pericolo forte’ in Friuli Venezia Giulia

Forte pericolo di valanghe, con livello 4 su 5, in Friuli Venezia Giulia, secondo quanto riporta il Bollettino valanghe della Regione Fvg. Dopo le intense precipitazioni di ieri con sul Canin oltre i 2000 m più di 1 metro di nuova neve, sulle Prealpi e sul Canin stesso il pericolo è 4 (forte), sulle Alpi Carniche e Giulie è 3 (marcato). Su molti pendii ripidi sono possibili valanghe spontanee di medie e di grandi dimensioni a tutte le esposizioni. Ovunque oltre il limite del bosco il distacco provocato è possibile già con debole sovraccarico. Dunque, ci sono condizioni sfavorevoli alle escursioni. Per domani persiste sul Canin il pericolo 4 (forte) e sul resto del territorio 3 (marcato), con possibilità di valanghe spontanee di medie e di grandi dimensioni a tutte le esposizioni. La situazione peggiora nei giorni successivi quando sono previste nevicate da abbondanti ad intense sopra gli 800-1000 m sulle Alpi e a quote più elevate sulle Prealpi. Il pericolo valanghe sarà 4 (forte) su tutto il territorio montano, con fenomeni che potranno interessare la viabilità e le zone antropizzate.