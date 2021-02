Maltempo e alluvioni: le esondazioni in Campania viste dallo Spazio [FOTO]

Le alluvioni causate dai fiumi Calore e Volturno nel nord della Campania sono state “catturate” dallo Spazio, da uno dei satelliti Sentinel-2, del programma Copernicus per l’osservazione della Terra di Commissione europea e Agenzia Spaziale Europea.

La foto è stata scattata l’11 febbraio e scelta come immagine del giorno dall’ESA.

Le alluvioni sono state la conseguenza delle piogge intense che hanno colpito nei giorni scorsi la Campania, provocando frane ed esondazioni.

Copernicus, precedentemente conosciuto come GMES (Global Monitoring for Environment and Security), è un complesso programma di osservazione satellitare della Terra, lanciato nel 1998 dalla Commissione Europea e da un pool di agenzie spaziali. Tra le applicazioni dichiarate “Prioritarie” all’interno del programma, ci sono la gestione dei disastri naturali e il monitoraggio degli oceani, della vegetazione e dell’atmosfera. Lo sviluppo del progetto, inoltre, prevede che Copernicus ricopra un ruolo importantissimo anche in altri ambiti: da quelli relativi ai cambiamenti climatici, alla protezione civile e allo sviluppo sostenibile. Senza tralasciare l’impatto nelle politiche comunitarie sociali e di sicurezza.