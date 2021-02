Maltempo Basilicata, frana alla periferia di Potenza: 5 famiglie evacuate

A causa delle piogge di queste ore, a Potenza una frana di grosse dimensioni ha interessato un tratto di strada adiacente l’Agenzia delle Entrate. Da un primo sopralluogo non ci sono feriti, anche se i vigili del fuoco del comando provinciale di Potenza hanno richiesto l’intervento delle Unita’ cinofile per avere la certezza che nessuno sia rimasto travolto dal fango e dai detriti, un fatto precauzionale considerando che al momento non ci sono segnalazioni di feriti o persone scomparse.

Secondo i primi accertamenti, la frana è stata provocata dal cedimento di un muro di contenimento di una strada privata, sovrastante la via interessata, che ha provocato un notevole scivolamento di terreno e fango. Per precauzione cinque famiglie sono state sgomberate e questa notte saranno ospitate in strutture alberghiere in attesa di conoscere l’entità dei danni e mettere la zona in completa sicurezza. Sul posto vigili del fuoco, la protezione civile, i tecnici comunali e i vigili urbani.