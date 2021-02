Maltempo Basilicata, neve in arrivo: il Comune di Matera si prepara, “non uscite di casa”

Il Comune di Matera si prepara alla neve prevista domani: l’Amministrazione ha fatto appello alla collaborazione dei cittadini invitandoli a evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario; dotarsi di catene o pneumatici da neve; premunirsi, per tempo e per quanto possibile, di adeguate scorte alimentari e di medicinali; porre attenzione nello spargere sale negli accessi ai punti vendita ed esercizi commerciali; segnalare eventuali criticità rivolgendosi ai numeri indicati per l’emergenza.

L’amministrazione si è assicurata, per tempo, adeguate scorte di sale per circa 600 tonnellate, distribuito anche alle scuole e avendo cura che un dipendente scolastico fosse incaricato di spargerlo.

L’ente comune, inoltre, ha comunicato che è dotato di un mezzo spargisale già impiegato nelle settimane scorse, per evitare il formarsi di ghiaccio in alcuni punti critici della viabilità cittadina. Se i mezzi non dovessero essere sufficienti, si ricorrerà all’ausilio di ulteriori mezzi adeguati messi a disposizione da diverse ditte locali.

A tale scopo organizzativo, si è coinvolta la ditta affidataria del servizio rifiuti che metterà a disposizione almeno 20 unità per spalare neve sui marciapiedi, potendo arrivare anche a 100 nel caso non si possa effettuare la raccolta rifiuti.

L’ufficio di Protezione civile ha predisposto una mappa degli itinerari da sgomberare in via prioritaria in corrispondenza degli uffici pubblici, dell’ospedale e delle principali vie di accesso alla città. Sulla base del bollettino da questa emesso, l’amministrazione valuterà anche l’eventuale necessità di chiudere le scuole.