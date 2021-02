Maltempo, i bollettini della Protezione Civile per l’11-12 Febbraio: ancora piogge al Sud prima dell’ondata di gelo e neve

In attesa della grande ondata di freddo che porterà neve e un clamoroso crollo delle temperature al Sud nella giornata di venerdì 12 febbraio, domani il maltempo colpirà ancora il Sud, in particolar modo la Calabria. Sulla costa tirrenica del Cosentino, già bersagliata da forti piogge nei giorni scorsi, continuerà a piovere, con accumuli di 100-150mm. Piogge più deboli sul resto del Sud. Attenzione anche ai forti venti. La conferma sul maltempo di domani arriva dai consueti bollettini di vigilanza meteorologica nazionale emessi oggi dal servizio meteorologico della Protezione Civile, che non ha ritenuto di dover lanciare un nuovo avviso di allerta meteo ma ha comunque evidenziato nei bollettini il persistere del maltempo anche nella giornata di domani, giovedì 11 febbraio.

Bollettini di Vigilanza Meteorologica per il giorno 10 febbraio 2021

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Lazio meridionale ed orientale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, resto di Basilicata e Calabria centrosettentrionale e sulla Sardegna centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto del Centro-Sud, Emilia Romagna, Liguria di Levante, Valle d’Aosta, Lombardia orientale e resto del Triveneto, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: al di sopra di 800-1000 m sui settori alpini orientali e sulla Valle d’Aosta, localmente a quote inferiori nelle valli, con apporti al suolo moderati; al di sopra di 1400-1600 m, sull’Appennino centro-settentrionale, in calo fino a 1100-1300 m, con apporti al suolo moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento sulle regioni meridionali.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti occidentali sulle regioni centro-meridionali, con locali raffiche di burrasca forte sulle coste, sui crinali appenninici e sui rilievi delle isole maggiori.

Mari: da molto mossi ad agitati tutti i bacini occidentali, localmente molto agitato il Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini meridionali, tendente ad agitato lo Stretto di Sicilia ed il Canale di Otranto.

Bollettini di Vigilanza Meteorologica per il giorno 11 febbraio 2021

Precipitazioni: sparse, anche carattere di rovescio o temporale, prevalentemente nella prima parte della giornata, su Campania meridionale, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria e sulla Puglia meridionale.

Nevicate: al di sopra di 1400-1600 m sull’Appennino meridionale, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile calo al Centro-Nord; massime in calo localmente sensibile su Calabria, Sicilia e lungo il versante Adriatico.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali su Sardegna e regioni meridionali, in decisa attenuazione pomeridiana; dal pomeriggio localmente forti nord-orientali sulle regioni adriatiche e nord-occidentali sulla Puglia; localmente forti settentrionali sulle Alpi, con locali raffiche di Favonio nelle valli.

Mari: agitati il Mare e Canale di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia; molto mossi i restanti bacini.

Bollettini di Vigilanza Meteorologica per il giorno 12 febbraio 2021

Precipitazioni: dal pomeriggio sparse, anche carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte, Appennino settentrionale, Toscana e Sardegna, in estensione serale a Marche, Umbria, Lazio, Campania, settori orientali di Abruzzo e Molise, versanti tirrenici di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia nord-occidentale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sulla Toscana.

Nevicate: fino a quote di pianura al nord, a quote collinari sulle regioni centrali peninsulari.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in calo da sensibile a localmente marcato al Nord e sulle regioni del Centro-Sud peninsulare, specie le zone interne e quelle del versante Adriatico.

Venti: localmente forti nord-orientali sulle regioni adriatiche e sulla Toscana, localmente forti settentrionali sulla Liguria.

Mari: localmente molto mossi tutti i bacini, in temporanea attenuazione.

