Maltempo, bufera di neve ad Amsterdam: la città è ricoperta di bianco [FOTO]

La tempesta “Darcy” ha portato freddo, forti venti e neve nei Paesi Bassi. In queste ore sta nevicando in aree che non vedevano fiocchi bianchi da circa 10 anni. Tra le città imbiancate dalla neve, c’è anche Amsterdam. La capitale olandese offre uno scenario bellissimo, ricoperta da uno strato bianco, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Le condizioni meteo prettamente invernali dovrebbero registrarsi almeno fino al prossimo fine settimana: è stata diramata un’allerta meteo arancione per tutto il Paese, salvo l’area di Groningen e Friesland.

Queste rigide condizioni meteo invernali stanno interessando l’Europa centro-orientale, a causa di una forte ondata di gelo scatenata dall’arrivo del Burian da est. Nel corso del weekend, le precipitazioni nevose aumenteranno anche dalla Germania alla Danimarca, nel Mare del Nord e nel Regno Unito.