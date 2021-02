Maltempo, Calabria nella morsa del gelo: temperature polari in Sila e neve fin sulla costa [FOTO]

L’Italia è stretta nella morsa del gelo a causa dell’irruzione polare proveniente da Nord/Est: in Calabria da ieri imperversa un’ondata di maltempo con temperature molto rigide. Stamattina gran parte della regione si è svegliata con neve fin sulla costa ionica, con spiagge imbiancate e temperature tra gli 0°C in pianura e oltre -12°C in Sila.

Nella notte e all’alba di oggi fiocchi sono caduti anche lungo le coste del settore ionico, tra le province di Crotone e Catanzaro, con panorami mozzafiato per la presenza insolita del sottile manto bianco in riva al mare.

Chiuse le scuole in diversi comuni dove i sindaci hanno preferito evitare criticità legate alla viabilità e alla formazione di ghiaccio.

