Maltempo Campania, disagi per neve nel Casertano: San Valentino sotto la neve a Caserta [FOTO e VIDEO]

L’ondata di gelo ha portato maltempo, grande freddo e neve in Campania. Diversi disagi in Irpinia e nel Sannio, dove la neve è scesa anche a bassa quota. In particolare, dal primo pomeriggio fiocca anche in Valle Telesina, l’unica zona della provincia di Benevento che nella giornata di ieri non era stata interessata dalla neve. Al momento non si registrano disagi.

Una fitta nevicata e’ caduta poco dopo le 18 sulla citta’ di Caserta per un giorno di San Valentino sotto la neve. Attorno alla citta’, gia’ dalla mattina, le cime dei monti tifatini sono imbiancate, ma e’ nel pomeriggio che la temperatura e’ calata in modo sensibile fino all’abbondante nevicata (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). In questo momento, in città si registra una temperatura di +0,6°C. Disagi di gran lunga maggiori si registrano invece in numerosi comuni dell’Alto Casertano, dove i collegamenti sono difficili o interrotti e vi sono famiglie bloccate nelle zone piu’ isolate.

Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha disposto per domani la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado. “Attualmente – scrive il primo cittadino – e’ in corso una nevicata e l’eventuale ulteriore abbassamento delle temperature, associate a formazione di ghiaccio sulle strade, potrebbe determinare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale urbana con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica e l’incolumita’ dei cittadini”.

Le esondazioni del Fiume Volturno dei giorni scorsi hanno lasciato molti danni nei campi nell’area del Basso Volturno tra Capua e la foce. Secondo le prime stime di Coldiretti Caserta sono infatti circa 130 ettari i campi coltivati allagati dal fiume. Le aree agricole maggiormente colpite sono quelle tra Capua, Cancello e Arnone, Santa Maria la Fossa e Castel Volturno.