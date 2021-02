Maltempo Campania, punte di 114mm nell’Avellinese: preoccupano i livelli dei fiumi nel Sannio, allagamenti e frane nel Salernitano [FOTO]

Forti piogge anche oggi in Campania, con la provincia di Avellino che registra gli accumuli maggiori. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, aggiornanti alle 19:45, segnaliamo: 114mm a Laceno, 77mm a Cava de’ Tirreni, 73mm a Campoli del Monte Taburno, 72mm a Badia corpo di Cava, 67mm a Fisciano, 61mm ad Alife, 56mm ad Avellino, 55mm a Cesinali, 51mm a Summonte, 50mm a Montesarchio, 49mm ad Ospedaletto d’Alpinolo, 46mm a Monteforte Irpino, Pietramelara, 42mm a San Potito Ultra, Montevergine, Mercato San Severino.

Forti disagi in Irpinia a causa delle forti precipitazioni. La situazione piu’ critica, monitorata in permanenza dalla Protezione Civile resta quella di Celzi di Forino, dove in via San Nicola, coperta da oltre un metro di acqua, cinque famiglie con anziani e persone disabili, sono state evacuate. Nel pomeriggio una frana si e abbattuta sul raccordo autostradale nel territorio del comune di Atripalda. La circolazione e’ stata bloccata in entrambi i sensi di marcia per alcune ore con inevitabili disagi soprattutto per raggiungere il casello autostradale di Avellino est. Ad Altavilla Irpina, in contrada Pezze, la strada che collega a Ceppaloni (Benevento) e’ letteralmente crollata. Due famiglie sono state evacuate. Bloccata in entrambi i sensi di marcia anche la strada provinciale tra Solofra e Serino a causa di uno smottamento.

La regione è stata sferzata anche da forti venti che, uniti alle piogge intense, hanno provocato problemi e disagi. Il maltempo di queste ore sta creando danni e disagi in varie localita’ della provincia di Benevento, dove c’è apprensione per la piena dei fiumi e lo straripamento di alcuni torrenti che vanno ad ingrossare con il passare delle ore il livello dei due principali corsi d’acqua che attraversano Benevento. In piena il fiume Sabato che si riversa nel Calore nella zona tra Santa Clementina e contrada Pantano dove c’e’ apprensione tra i residenti, gia’ duramente colpiti dall’alluvione del 2015. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il Sannio per gli alberi spezzati dalle forti raffiche di vento e per rimuovere parti di intonaco o costruzioni pericolanti.

A causa delle proibitive condizioni dovute alla forte pioggia, un’anziana automobilista ha perso l’orientamento, percorrendo un sentiero che immette in una vasta fuoriuscita d’acqua dall’argine del fiume Ofanto. È accaduto questo pomeriggio a Lioni (Avellino) in contrada Cerrete. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri della stazione di Lioni, allertati su segnalazione al 112 da parte una persona del luogo, che hanno prontamente liberato la malcapitata dall’abitacolo ormai sommerso. Fortunatamente nulla di grave per la signora, 75enne di Lioni, affidata alle cure dei sanitari del 118.

Divelta dalle forti raffiche di vento la copertura in lamiera di un centro commerciale a Monteforte Irpino (Avellino). E’ in corso, fanno sapere i vigili del fuoco su Twitter, la rimozione delle parti pericolanti e la messa in sicurezza dell’area (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Nel Salernitano, continuano frane, smottamenti, crolli, allagamenti. In giornata, diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco, a cominciare da una ricognizione aerea sull’area interessata dal cedimento di una porzione di strada in via Casa Rossa a Ravello. I caschi rossi, inoltre, segnalano che le maggiori criticita’ si sono registrate in giornata a Giffoni Valle Piana, a Tramonti e a Capaccio. Quanto a Ravello, il sindaco Salvatore Di Martino fa sapere di aver contattato il primo cittadino di Minori, Andrea Reale, perche’ “l’area oggetto dell’evento si trova a monte del Villaggio Villamena di Minori”.

Regione Campania e Protezione civile “hanno disposto – si legge in un post social del Comune di Ravello – che nella mattinata di domani saranno presenti in loco i tecnici per definire gli interventi a farsi in via di somma urgenza per ripristinare la viabilita’ e garantire la sicurezza della zona a valle interessata dal crollo“. Intanto, disagi al traffico si sono registrati nel pomeriggio sulla strada statale che collega Salerno a Vietri sul Mare a causa della caduta di massi dal costone roccioso che hanno colpito due autovetture, di cui una in maniera piu’ lieve, senza provocare feriti. Sul posto, oggi pomeriggio, anche le squadre del settore Ambiente del Comune di Salerno.

Frana a Coperchia: evacuata palazzina

Una frana ha colpito una palazzina di tre piani di via Livatino, nella frazione di Coperchia di Pellezzano, nel Salernitano. Non ci sono feriti, ma solo danni ed e’ stato necessario evacuare le famiglie che risiedono in quello stabile. Sul posto, i volontari della Protezione civile, i vigili del fuoco, i vigili urbani e i carabinieri oltre al vicesindaco Michele Murino che e’ in contatto con il primo cittadino Francesco Morra. “A distanza di pochi giorni, si e’ verificata una nuova frana a Coperchia, di dimensioni piu’ vaste rispetto alla precedente”, spiega Morra in un post social aggiungendo che “come amministrazione ci eravamo gia’ attivati per mettere in sicurezza quel tratto collinare che era a rischio idrogeologico, ma il Maltempo, purtroppo, ha provocato danni prima di un nostro intervento. Continueremo a monitorare, insieme ai tecnici del competente ufficio comunale l’evolversi degli eventi e garantiremo assistenza a tutte le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni per ragioni di sicurezza”. Domani, le attivita’ scolastiche sono sospese “per ragioni di tutela pubblica al fine di consentire interventi di messa in sicurezza laddove necessario”. Quanto alla frana avvenuta, invece, in via Benedetto Croce a Salerno oggi pomeriggio, resta interrotta la circolazione veicolare da e per Vietri sul Mare. A delimitazione dell’area, sono state posizionate transenne e barriere New Jersey in cemento. Al termine di una riunione, il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni de Simone fa sapere che “domattina sara’ fatta una verifica sulla situazione della strada ferrata in corrispondenza dell’evento franoso”. E sottolinea che e’ stato “richiesto ad Autostrade la possibilita’ di una gratuita’ o di un costo ridotto del pedaggio nel tratto Cava-Salerno. Saranno attuate delle corse aggiuntive del trasporto pubblico su gomma”.

Oltre 400 interventi dei vigili del fuoco

Prosegue senza sosta da due giorni il lavoro dei vigili del fuoco nelle province di Salerno e Avellino, più di 400 le operazioni di soccorso effettuate. Nell’avellinese piogge intense hanno causato allagamenti a Forino, Cervinara e Olevano; in località Celzi, con gommoni e mezzi speciali, evacuate dalle loro abitazioni tre famiglie. In tarda mattinata intervento sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, al km 28.600, per una frana che ha interessato entrambi i sensi di marcia tra Serino e Atripalda. Nessuna auto coinvolta, concluse nel pomeriggio le operazioni di messa in sicurezza dell’area.