Il maltempo che in queste ore sta interessando la Campania ha rischiato, nelle scorse ore, di fare una vittima. Come si evince da un Tweet dell’Arma dei Carabinieri corredato da foto, a Lioni, nell’avellinese, una donna è rimasta intrappolata nell’abitacolo della sua auto, sommersa dalle acque del fiume Ofanto esondato per le forti piogge. A salvare l’anziana signora, sono stati i carabinieri della locale Stazione, tempestivamente intervenuti dopo la richiesta di aiuto giunta tramite il 112.