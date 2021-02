Maltempo, gelo in tutta la Campania: la neve imbianca il Vesuvio, 40mm di pioggia e minima di +2°C a Napoli [FOTO]

L’ondata di gelo in atto sull’Italia ha abbassato le temperature in Campania, portando neve in quasi tutto il Sannio e in Irpinia, con qualche disagio per la circolazione. Anche il Vesuvio è stato imbiancato dalla neve, dalla cima e per buona parte del cratere (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

A Napoli, sono caduti 40mm di pioggia e la temperatura è scesa fino a +3°C. Minima di +0,5°C ad Avellino, +0,4°C a Benevento. Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle ore 15:15, segnaliamo: 86mm a Bosco, 52mm ad Anacapri, 51mm a Cava de’ Tirreni, 45mm a Vietri sul Mare, Arienzo, 42mm a Roccagloriosa, 40mm a Teano, 39mm a Salerno.

Il forte vento che sta interessando l’intera area flegrea ha abbattuto nella tarda mattinata di oggi una pesante insegna stradale all’imbocco della galleria Montenuovo in localita’ Lucrino, a Pozzuoli. L’insegna alta circa cinque metri e larga sei metri e’ crollata al suolo impegnando entrambe le carreggiate. Sfiorata la tragedia. Il conducente di una vettura in transito e’ riuscito a passare giusto in tempo sotto l’insegna prima che dal retrovisore la vedesse crollare al suolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli e la squadra segnaletica comunale. La gallerai che collega Lucrino con la statale Domiziana in prossimita’ dell’ingresso di Arco Felice della tangenziale di Napoli e’ stata chiusa al traffico. Il vento ha procurato il cedimento anche di diversi arbusti. A Toiano, in via Cicerone, e’ crollato sulla strada un pino secolare ed anche qui fortunatamente non si sono registrati danni a persone. La pioggia persistente ha, invece, procurato allagamenti di strade e di terranei in diversi zone della citta’.

Le temperature, informa la Protezione Civile, sono in ulteriore diminuzione con valori minimi generalmente al di sotto di 0°C. Nelle aree interne della Campania, soprattutto in provincia di Avellino e Benevento, nevica copiosamente

