Maltempo Campania: nel Salernitano vento forte e spargisale in azione, disagi nel Sannio e in Irpinia per la neve [FOTO]

Brusco abbassamento di temperature oggi in Campania, in particolare nel Salernitano: la pioggia di ieri mattina ha lasciato spazio a forti raffiche di vento e a un crollo termico. Nelle ultime 24 ore, numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia per alberi pericolanti, per rimuovere ostacoli e per ripristinare la viabilità. A Salerno il personale della Protezione civile comunale ha provveduto, con un mezzo spargisale, ad effettuare un’attività preventiva antigelo.

Il maltempo e la neve stanno causando diversi disagi nel Sannio e in Irpinia.

Lungo la Fondo Valle Vitulanese, nei pressi di Foglianise il maltempo ha provocato una frana che ha determinato la chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia. I tecnici della Provincia di Benevento hanno effettuato un sopralluogo, ma per ripristinare la viabilità occorreranno giorni. Nel frattempo i collegamenti con Benevento saranno possibili sono attraverso la SP153 dal bivio di Castelpoto. In molti comuni le scuole resteranno chiuse fino a mercoledì prossimo. Anche ad Avellino e in provincia scuole chiuse, ma soltanto per domani, con possibilità di proroga se le condizioni meteo dovessero richiederlo. La neve in alcune zone ha superato i 40 cm, soprattutto in Alta Irpinia e nella Alta Valle del Calore. Completamente ricoperte le montagne del Partenio. Sull’altipiano del Laceno le temperature sono calate fino a -7°C.

