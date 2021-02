Maltempo e frane: la Costiera Amalfitana cade a pezzi, strada crolla a Ravello [FOTO]

Nuova frana in Costiera Amalfitana: dopo lo smottamento di Amalfi, che ha provocato l’interruzione della SS163, questa mattina ha ceduto una strada in località Casa Rossa, a Ravello (Salerno).

Lo smottamento si è verificato nella parte alta del comune costiero ed ha interessato una ex strada interpoderale, diventata residenziale.

Gran parte della carreggiata è precipitata nel costone montano sottostante. Non si registrano feriti.

Il Comune di Ravello ha informato la Protezione civile regionale che nelle prossime ore effettuerà un sopralluogo.

La zona era già stata interessata da una frana nel dicembre 2019.