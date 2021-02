Maltempo: crolla porzione delle mura storiche di Corinaldo, evacuate 10 famiglie

Crollata una porzione di mura storiche di Corinaldo, dalla torre della Rotonda alla torre del Calcinaro, in via del Fosso: 10 famiglie sono state evacuate.

Il cedimento si è verificato in un tratto già lesionato: negli ultimi giorni era stata segnalata un’accelerazione nel decadimento delle mura.

L’amministrazione comunale si era già attivata con i suoi tecnici fin da metà gennaio, ai primi segni di cedimento, per intervenire in tempi brevi. Ieri l’ultimo crollo, probabilmente determinato anche dalle piogge e dalla neve dei giorni scorsi.