Maltempo, un’altra frana in Campania: costone cade sulla strada a Pellezzano, in provincia di Salerno

Il maltempo ha causato un’altra frana in provincia di Salerno. Dopo il grave smottamento che si è verificato martedì mattina ad Amalfi, e per il quale la Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta per disastro colposo, nel tardo pomeriggio di oggi c’è stato uno smottamento lungo la SP27, nel comune di Pellezzano (Salerno). La pioggia battente ha smosso grandi quantitativi di fango già presenti sul terreno, causando la frana su via Vittorio Emanuele, nella frazione di Coperchia. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Protezione Civile Santa Maria delle Grazie e i vigili del fuoco che hanno provveduto a sbarrare l’accesso in entrambe le direzioni, deviando il traffico. Il Comune di Pellezzano in una nota ha precisato “che l’area era stata consegnata gia’ nelle settimane addietro alla ditta che si e’ aggiudicata l’appalto per i lavori di messa in sicurezza del costone” e che “dopo un primo intervento, i lavori hanno avuto un rallentamento che la ditta e i tecnici incaricati saranno chiamati a giustificare“.

In attesa di ripristinare la viabilita’, e’ stato previsto il servizio navetta nel tratto Capezzano-Fratte, mentre la linea 22 da e per Salerno verra’ deviata lungo via Tenente Farina.

“Si sono immediatamente attivate le squadre di Polizia Municipale, Carabinieri e Protezione Civile S.Maria delle Grazie per raggiungere il punto della SP27 in Via V.Emanuele a Coperchia in cui si è nuovamente verificato uno smottamento – scrive il comune di Pellezzano sulla pagina Facebook -. Non si registrano danni a persone o cose. È stata immediatamente convocata anche la ditta, ed i relativi tecnici, che nelle scorse settimane hanno iniziato lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del versante. Le avverse condizioni meteo ne stanno tuttavia pregiudicando la celerità di esecuzione. Al momento il tratto è stato interdetto al traffico, seguiranno aggiornamenti”.