Maltempo Francia, allarme esondazione a Parigi: la Senna rompe gli argini [FOTO]

Allarme meteo giallo per rischio di esondazione della Senna a Parigi, con un rapido innalzamento del livello delle acque. La piena della Senna scatena l’allerta per inondazioni nella capitale francese. Il livello delle acque si è alzato di oltre 4 metri rispetto ai livelli abituali. Diversi tratti pedonali e sottopassi nei pressi del fiume sono stati completamente allagati (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Le autorità cittadine sono state costrette a chiudere diversi tratti del lungofiume. A rischiare la chiusura nelle prossime ore e’ anche la Rer C, il treno regionale che copre la zona sud-ovest e che ha una decina di stazioni lungo la Senna.

Al momento non sono stati riportati danni di rilievo, anche se le autorità invitano i cittadini a rimanere vigili.