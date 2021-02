Maltempo Francia, la Senna esce dagli argini: allagamenti a Parigi [FOTO e VIDEO]

Météo France ha emesso un’allerta arancione per inondazioni per 18 dipartimenti della Francia dopo giorni di forti piogge. In questi giorni, Parigi ha ricevuto piogge intense che hanno fatto crescere il livello della Senna, provocando una piena. Ieri, il livello raggiunto dal fiume era di 4,12 metri. Molte parti delle banchine della Senna sono state chiuse nella capitale, a causa delle intense precipitazioni degli ultimi giorni che hanno fatto straripare il fiume (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Molteplici assi sono stati chiusi nel centro della città. E il livello del fiume potrebbe continuare a crescere fino a venerdì 5 febbraio, con ulteriore pioggia prevista nei prossimi giorni.

Inoltre, c’è la notizia di una possibile vittima del maltempo in Francia: un uomo sarebbe morto dopo essere rimasto intrappolato dalle inondazioni nel nord del Paese.