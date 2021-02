Maltempo Francia, la Senna supera i 4,3 metri a Parigi: tratti dei ‘quai’ chiusi [FOTO]

Forti piogge hanno fatto crescere il livello della Senna a Parigi. Il livello del fiume continua a salire e questa mattina ha raggiunto i 4,33 metri, soglia oltre la quale la circolazione fluviale è stata interdetta . L’aumento del livello ha portato il fiume ad esondare, con allagamenti in alcune aree della capitale francese.

Vigicrue, il servizio d’informazione sui rischi delle piene dei principali corsi d’acqua in Francia, indica: “La Senna a Parigi ha conosciuto un aumento a causa della propagazione dell’onda di piena che viene in particolare dalla Marna, ma anche da una successione di perturbazioni attive alla fine della scorsa settimana”. Il livello del fiume potrebbe anche raggiungere i 4,5 metri. Per ragioni di sicurezza, molteplici tratti sono stati chiusi alla circolazione. Nella gallery scorrevole in alto, le immagini più significative della piena della Senna a Parigi.