Maltempo Francia, scene incredibili da Douelle: si stacca intero pontile, barche trascinate via dalla corrente [VIDEO]

Il maltempo si è ‘accanito’ contro la Francia, con abbondanti piogge che hanno causanto anche la piena della Senna. Altri episodi simili si sono registrati in altre località: da Douelle, un comune francese di 814 abitanti situato nel dipartimento del Lot nella regione dell’Occitania, a più di 500 km da Parigi, arrivano infatti immagini sconvolgenti. In un video pubblicato sui social da Christine Damoizet, un intero pontile, con tutte le barche attraccate, è stato trasportato via dalla corrente a causa del forte maltempo.