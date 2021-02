Maltempo Francia, straripa la Garonna: disagi a La Reole, c’è chi si mette in salvo sul tettucci dell’auto [FOTO]

Immagini sorprendenti dalla Francia: a causa del maltempo il fiume Garonna a La Reole, è straripato, salendo sopra fino a sopra i 9 metri. La tempesta Justine, che ha colpito in questi giorni la Francia, ha causato inondazioni in diverse zone, causando disagi alla popolazione. In Francia ben 17 dipartimenti sono in allerta arancione e rossa. A La Reole sono state scattate foto davvero impressionanti, con macchine sommerse dall’acqua e automobilisti costretti a ‘scappare’ dal veicoloco dal tettuccio dell’auto, abitazioni e boschi circondati dall’acqua.