Maltempo, la tempesta Medea porta il freddo in Grecia: neve fin sulle coste a Salonicco con -4°C [FOTO]

La tempesta Medea è arrivata in Grecia, portando freddo e neve in molte parti del Paese nel giorno di San Valentino. Le immagini della gallery scorrevole in alto, mostrano le coste di Salonicco imbiancate dalla neve. La città oggi ha registrato una temperatura minima di -4°C. Anche i sobborghi settentrionali dell’Attica dovrebbero essere imbiancati nelle prossime ore.

Secondo l’Osservatorio Nazionale di Atene, sono previste intense nevicate nella Grecia centrale e settentrionale. Oggi le temperature minime, nel settore settentrionale del Paese, sono state comprese tra -6°C e 0°C.