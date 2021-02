Maltempo e freddo intenso, la neve imbianca l’Umbria: i fiocchi ricoprono Perugia [FOTO]

Come annunciato, la neve ha fatto la sua comparsa in numerose località d’Italia nelle scorse ore: nella gallery le immagini dall’Umbria, e in particolare da Perugia, dove al momento la colonnina di mercurio segna -1°C.

Un minimo depressionario presente sul Tirreno, in veloce spostamento verso sud, richiama aria fredda di origine polare che determina un sensibile calo termico, marcato nelle giornate di oggi e domani con nevicate e diffuse gelate.

