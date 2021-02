L’ondata di freddo che dalla Russia sta investendo l’Europa centro-orientale, fino ad interessare anche Regno Unito e Francia, ha portato freddo e neve anche in Repubblica Ceca. Ghiaccio e neve stanno rendendo difficili i trasporti in tutto il Paese. Anche la capitale Praga è stata imbiancata dalla neve, come mostrano le immagini della gallery scorrevole in alto.

Splendide anche le immagini dei paesaggi innevati nei Paesi Bassi.