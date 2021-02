L’ondata di freddo e neve che sta colpendo l’Europa, portando nevicate e gelo anche in Germania, continua a mantenere la sua presa sullo stato tedesco. Oggi, la capitale Berlino ha registrato una temperatura minima di -11°C e i fiumi della città si presentano ghiacciati, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto. In particolare, le immagini si riferiscono al fiume Spree, la cui superficie è ricoperta da pezzi di ghiaccio galleggianti.

Le rigide condizioni invernali hanno causato non pochi problemi al traffico, sia su strada che su rotaia, a Berlino. Molti servizi ferroviari, infatti, sono interrotti nello stato.

Tra le città tedesche più importanti, segnaliamo: -13°C a Francoforte, -7°C a Stoccarda, -6°C a Brema, Friburgo.