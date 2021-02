La neve che ricopre Parigi diventa un problema appena si arriva in banlieue, soprattutto nell’ovest della capitale e così emergono i disagi: scuole chiuse, scuolabus fermi, appelli delle autorità a limitare gli spostamenti, con la prefettura che ha invitato i parigini ad “evitare di mettersi in viaggio“. Il traffico è rallentato ma l’intensità della circolazione è simile a quella degli altri giorni, circa 300km di coda attorno a Parigi.

Maltempo, gelo e nevicate in Francia: -6°C in una Parigi imbiancata, disagi per il traffico e le scuole chiuse [FOTO]

L’ondata di gelo e neve che sta colpendo l’Europa si abbatte anche sulla Francia,…

