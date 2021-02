Maltempo e gelo in Piemonte: fiocchi di neve su Torino e Casalborgone [FOTO]

In Piemonte è tornata la neve anche in pianura e la colonnina di mercurio sta facendo registrare minime sotto lo zero.

Il ghiaccio sulle strade sta causando disagi e qualche incidente: sulla tangenziale di Beinette, nel Cuneese, si è verificata una carambola tra 5 auto all’altezza del sottopasso. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, 118 e carabinieri ma fortunatamente non risultano feriti gravi. In località Trucchi, sempre nel Cuneese, un’auto è finita contro il muro di una casa.

L’aria fredda in arrivo da est sta facendo crollare le temperature, con minime di 13-15°C sottozero a 1.500 metri.

Fiocchi di neve anche a Torino. In montagna Arpa segnala venti forti, soprattutto nella giornata di oggi.

Il pericolo valanghe varia tra il grado 3 marcato a 2 moderato.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: