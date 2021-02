Maltempo Lazio, lieve discesa del livello dei laghi Salto e Turano: aumento del rilascio idrico dalla centrale Cotilia

Nuova verifica oggi in Centro Coordinamento Soccorsi del dispositivo aggiornato anche ieri, sempre con l’obiettivo di bilanciare gli apporti delle piogge delle scorse settimane nei laghi Salto e Turano con gli scarichi, mantenendo il livello degli invasi in sicurezza senza compromettere il timido miglioramento della situazione registrato a valle. Gli allagamenti oggi sono meno estesi e alcuni idrometri registrano abbassamenti, dunque si e’ concordato di aumentare leggermente il rilascio dalla Centrale di Cotilia mantenendo inalterato invece lo scarico dal Turano cosi’ da consentire, sebbene con prudenza, lentezza e gradualita’, un ritorno dei laghi ai livelli previsti per questa stagione.

È stata poi esaminata anche la situazione delle strade dopo le nevicate che stanno interessando il territorio provinciale. Gli enti proprietari, avendo messo in campo le risorse disponibili con tempestivita’, sono riusciti ad intervenire con efficacia con mezzi spargisale e spalaneve per garantire che la circolazione si possa svolgere in sicurezza. Il prossimo incontro, sempre in videoconferenza, e’ previsto per le 9 di domani.