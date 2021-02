Maltempo Lazio, piena del fiume Turano: allagamenti estesi nella Piana reatina, cresce l’allerta

L’onda di piena del fiume Turano si protrarra’ anche nelle prossime ore per via del perdurare delle condizioni meteo avverse. Intanto, si allarga il fronte dell’emergenza nella Pianura Reatina, ancora condizionata dagli allagamenti del Turano.

Nel corso dell’ultimo incontro del Comitato di Emergenza, riunitosi in serata presso la Prefettura, e’ stato fatto il punto della situazione allo stato attuale: “In tutta la Piana reatina e nella Valle del Turano si registrano estesi allagamenti, aggravati dalle intense precipitazioni odierne, e destinati ad aumentare nelle ore della notte e nella giornata di domani – ha comunicato in una nota la Prefettura di Rieti – nella riunione gli organi tecnici hanno prudenzialmente concordato di ridurre con gradualita’ gli scarichi della diga di Turano, per compensare a valle i maggiori effetti conseguenti alle intense precipitazioni. Prosegue la capillare attivita’ di monitoraggio delle squadre di volontari, opportunamente incrementate, lungo tutte le aste fluviali, principali e secondarie”.