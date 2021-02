L’ondata di maltempo che nelle scorse ore ha investito la Liguria ha provocato allagamenti e disagi: situazione critica a Chiavari, in provincia di Genova, dove il fiume Entella è uscito dagli argini poco prima delle 7 di questa mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere due auto rimaste bloccate in un sottopasso: gli occupanti sono riusciti ad uscire in tempo.

Segnalate frane anche a Ne e Biassa, alberi caduti e strade bloccate a San Quirico e Borzonasca.

Le precipitazioni, come da previsioni Arpal, si sono concentrate sul Centro-Levante della regione, soprattutto dopo le 4. Proprio nella zona del Tigullio, in particolare a Chiavari, le centraline di Arpal hanno registrato 15.20 mm caduti in un’ora alle 5 del mattino. Le cumulate maggiori invece si sono registrate in località Borzone, nel comune di Borzonasca (GE), con 104 mm e un picco orario di 18.60 alle 7 del mattino.

Piccole frane e allagamenti sono stati segnalati in diverse zone della Spezia e della provincia.

Uno smottamento ha causato la chiusura della strada che collega il quartiere di Pegazzano a Biassa, con la frazione collinare raggiungibile solo attraverso una strada provinciale. Un altro piccolo smottamento è stato registrato in via di Murlo, mentre allagamenti si sono rilevati in via Antoniana e in piazzale Boito. In provincia è stata invece chiusa al traffico la strada provinciale della Ripa, nel Comune di Vezzano Ligure.

L’allerta gialla, emanata ieri da Arpal, termina alle 10 sulla zona di Genova fino al promontorio di Portofino, resta invece sino alle 15 per i soli bacini medi e grandi del Levante.

Domani sarà una giornata all’insegna del tempo soleggiato in attesa, venerdì, di un brusco e marcato abbassamento delle temperature. Il prossimo fine settimana sarà, dunque, all’insegna del freddo intenso.

