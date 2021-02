Pioggia, grandine e cielo giallo a causa delle nuvole cariche di sabbia del Sahara portate sulla Liguria dal vento. Il vento proveniente da sud ovest ha spinto la sabbia, granelli gialli e rossastri, del deserto sahariano fino sulle citta’. L’aria calda proveniente da sud si sta scontrando con quella fredda in arrivo dal nord provocando rovesci temporaleschi improvvisi accompagnati da fulmini. Questa situazione ha caratterizzato in modo particolare il centro della regione, con la grandine caduta copiosa su Genova, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo.

Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle ore 12:44, segnaliamo: 36mm a Masone, 35mm a Mignanego, Begato, 30mm a Multedo.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: