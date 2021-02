Maltempo Lombardia, pioggia sul fondovalle e tanta neve in Valtellina e Valchiavenna: punte di 64mm, Livigno sotto fitte nevicate [FOTO e VIDEO]

Oltre alla neve in Alto Adige, forti nevicate si stanno verificando anche in Lombardia a causa dell’ondata di maltempo in atto. Se sul fondovalle sta piovendo, fitte nevicate si stanno verificando in quota in Valtellina e Valchiavenna. Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle ore 12:25, segnaliamo: 64mm a Moltrasio, 52mm a Besnate, 50mm a Milano, Rovenna di Cernobbio, Porto Ceresio, 48mm a Como, Alzate Brianza.

Tanta la neve nell’area di Livigno (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo), che sta provocando disagi sulle strade. La strada statale che porta al passo del Foscagno, collegamento fra Livigno (Sondrio) e il resto della Lombardia, e’ bloccata all’altezza di Semogo, frazione di Valdidentro (Sondrio). Numerosi turisti diretti a Livigno, in territorio extradoganale, approfittando della “zona gialla”, non sono attrezzati con catene o gomme da neve e sono bloccati. A complicare la situazione anche un pullman che si e’ intraversato sull’asfalto reso molto scivoloso da neve e ghiaccio. I carabinieri della Compagnia di Tirano (Sondrio) hanno allertato i mezzi spazzaneve e spargisale delle aziende incaricate dello sgombero da Anas e le pattuglie dei carabinieri per soccorrere gli automobilisti in difficolta’ perche’ non attrezzati.