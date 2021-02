Maltempo, Marche sotto la neve: imbiancato l’entroterra fino ai Sibillini, fiocchi anche ad Ancona [FOTO]

Così come numerose località d’Italia, oggi anche le Marche si sono risvegliate sotto la neve, come da allerta meteo diramata dalla Protezione Civile.

Nevica a tratti lungo la costa: ad Ancona (-0,1°C al momento) è stato segnalato nevischio, ma è attivo il piano antineve e le scuole sono chiuse per precauzione. Nevica in modo più deciso nell’entroterra fino ai Sibillini.

Leggeri disagi alla viabilità: nel Pesarese e nel Maceratese i vigili del fuco sono intervenuti per mezzi intraversati e piante sulla strada. Neve (circa 15 cm) anche nelle zone terremotate dove al momento il vice sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi non segnala criticità.

