Maltempo Molise: -11°C e bufera di neve a Capracotta

L’ondata di gelo che sta colpendo l’Italia ha portato una bufera di neve a Capracotta, in provincia di Isernia, in Molise, e una temperatura di -11°C. La coltre bianca ha raggiunto oltre 20 centimetri di altezza in paese, ma le strade sono deserte per le restrizioni dovute alla pandemia. Intanto e’ tutto pronto per l’apertura dell’impianto di sci alpino di Monte Capraro, dopo anni di chiusura i lavori sono completati. Completamente fruibile, da settimane, la pista per lo sci di fondo a Prato Gentile.

Freddo polare in tutta la provincia di Isernia. Non si registrano problemi alla viabilita’ sulla Statale 650, ne’ al Valico di Castelpetroso (Isernia) sulla Statale 17. La Polizia raccomanda massima prudenza soprattutto nelle ore serali per la formazione di ghiaccio sulle strade.