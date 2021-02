Maltempo Napoli: crolla pezzo di cornicione in via Trinchera

Crollo nella notte a Napoli: a cedere, nella notte, è stato un pezzo di cornicione di un edificio di proprietà della curia in via Trinchera, nei pressi di largo Donnaregina. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Il cedimento, probabilmente determinato da giorni di piogge incessanti, ha fatto cadere frammenti di notevoli dimensioni tra via Trinchera e via Santa Sofia, strade in genere molto trafficate di giorno.

Chiuse al traffico le zone interessate: sul posto i vigili del fuoco ed i tecnici della curia, per avviare la messa in sicurezza.