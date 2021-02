Maltempo, neve e gelo in arrivo sul nord della Francia: temperature sotto lo zero e neve anche a Parigi

L’ondata di freddo e neve che sta colpendo buona parte dell’Europa centro-orientale, creando grandi disagi nei trasporti e portando temperature polari in molti stati, sta facendo sentire i suoi effetti anche sulla Francia, ma lo farà ancora di più a partire da domani, martedì 9 febbraio.

I meteorologi francesi hanno lanciato l’allerta neve e gelo in sei dipartimenti della Bretagna e del nord dell’Ile-de-France. L’ondata di gelo, che dovrebbe durare fino a mercoledi’, fara’ scendere il termometro sotto lo zero e provochera’ nevicate anche a Parigi. In Bretagna, sospesi i trasporti con scuolabus mentre l’allerta coinvolgera’ anche la Normandia.