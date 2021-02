Maltempo, la neve imbianca l’Alto Adige: disagi su alcune strade, incidente a Gomion [FOTO]

La perturbazione annunciata nelle scorse ore non si è fatta attendere: da alcune ore in Alto Adige sta nevicando oltre i 1000 metri.

Fiocchi bianchi si registrano in Val d’Isarco tra Varna e Brennero ma non vengono segnalati disagi alla circolazione sull’autostrada A22 del Brennero.

Nella notte, per il pericolo di frane, è stata interrotta la circolazione sulla SS51 Alemagna tra Dobbiaco e Cimabanche. Cortina d’Ampezzo, dall’Alto Adige, è raggiungibile solo attraverso il passo Monte Croce Comelico e Santo Stefano di Cadore. Chiusa anche la SS48 tra Carbonin e Misurina. Chiusi per motivi di sicurezza i passi Giovo e Sella mentre permane la chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo, Pennes, Erbe (raggiungibile dalla Val Badia) e Stalle.

I vigili del fuoco hanno segnalato un intervento di soccorso, nei confronti di una persona rimasta incastrata nell’abitacolo di una vettura a causa di un incidente avvenuto sulla SS di Gomion. E’ stata portata in ospedale: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

