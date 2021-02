Maltempo: rischio neve, scuole chiuse a Benevento dal 13 al 17 febbraio

Il maltempo imperversa sulla Campania e nei prossimi giorni sono previste copiose nevicate. Per questo motivo si è deciso per le scuole chiuse a Benevento da sabato 13 febbraio fino a mercoledì 17 febbraio. E’ quanto annunciato dal sindaco Clemente Mastella per il rischio previsto di abbondanti nevicate. La chiusura, precisa una nota del comune, non e’ stata disposta per l’evoluzione dei contagi da Coronavirus che nelle scuole cittadine si attesta a un livello basso, anche se in termini generali fa registrare una percentuale del 6,9 per cento.