Maltempo, nevica in Puglia: scenari mozzafiato dai Monti Dauni al Gargano, da Monteleone a Monte Sant’Angelo [FOTO]

Scenari suggestivi questa mattina anche in Puglia, dove la neve sta imbiancando numerose località, dai Monti Dauni al Gargano: fiocchi vengono segnalati in tutta la provincia di Foggia e alcuni Comuni hanno deciso di chiudere le scuole (Biccari, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo).

Sulle strade provinciali sono al lavoro i mezzi spargisale e spazzaneve, e al momento non si registrano particolari criticità.

La neve sta imbiancando in particolare Monteleone (il paese più alto di tutta la Puglia), Faeto, Biccari, Alberona, e in generale il versante nord del Gargano.

A Monte Sant’Angelo si registrano 5 cm di neve: gli uomini della protezione civile sono al lavoro, dalle prime luci del giorno.

Situazione analoga a San Marco in Lamis e a San Giovanni Rotondo.

