La Germania rimane sotto scacco del maltempo, che sta portando temperature polari e forti nevicate. Le temperature minime nello stato sono scese fino a -21°C, mentre a Berlino la colonnina di mercurio ha raggiunto -11°C. -8°C A Francoforte.

Il traffico è ancora paralizzato in molte zone del Paese. Nella notte, si è formato un ingorgo notturno di 37 chilometri in cui centinaia di auto e camion sono rimasti bloccati su un’autostrada per ore a temperature sotto lo zero. Centinaia di veicoli sono rimasti intrappolati sull’autostrada A2 nella Germania occidentale per tutta la notte, ha riferito la polizia di Bielefeld. Le squadre di soccorso sono passate di macchina in macchina distribuendo coperte e bevande calde, ha riferito l’agenzia di stampa tedesca dpa. Sono stati segnalati ingorghi dovuti a nevicate e strade ghiacciate anche nello stato di Brandeburgo a est e nello stato di Hesse nella Germania centrale.

Nella gallery scorrevole in alto, le immagini della neve a Brema.

Anche il servizio ferroviario è stato parzialmente annullato in diverse regioni poiché gli spazzaneve lavoravano 24 ore su 24 per liberare le tracce di ghiaccio e neve. Il ministro dei trasporti del paese ha invitato i tedeschi a rimanere a casa ed evitare di viaggiare. Per oggi è prevista più neve nella Germania settentrionale, in particolare nello Schleswig-Hollstein, ha riferito il servizio meteorologico tedesco DWD.