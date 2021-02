L’ondata di freddo dalla Russia sta portando nevicate in buona parte dell’Europa centro-orientale. Anche in Repubblica Ceca, si sono registrate intense nevicate nel corso della notte che hanno creato problemi alla circolazione sulle strade, ma anche al trasporto pubblico e a quello ferroviario. Nella gallery scorrevole in alto, le immagini di Praga imbiancata dalla neve.

In tutto lo stato, le temperature sono sotto lo zero.