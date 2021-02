Maltempo, l’ondata di gelo raggiunge anche la Calabria: temperature sotto zero e prime nevicate [VIDEO]

L’ondata di gelo in atto sull’Italia ha raggiunto anche la Calabria, dove le temperature sono in calo e si registrano le prime nevicate (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Dal pomeriggio, ha iniziato a nevicare su tutta la Sila, con temperature scese anche fino a -2°C e ancora in diminuzione. Sulle altre zone della regione prevalgono pioggia e freddo.

Alle 18:40, si registravano: -2°C a Savelli, -1°C a Domanico, Longobucco, 0°C a Celico, Rogliano, Belsito, +1°C ad Altilia, +3°C a Cosenza.

Scattato il piano antineve predisposto da Anas ed Enti locali e, al momento, non si riscontrano particolari disagi alla viabilità pur raccomandando prudenza. Molte anche le iniziative solidali predisposte per le prossime ore, grazie all’allestimento di centri di accoglienza per i senza tetto, evitando problemi durante la notte quando è previsto l’effetto maggiore della perturbazione.

