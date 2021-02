Maltempo, ondata di gelo negli USA: -26°C in Minnesota, torna la neve a New York [FOTO]

A una settimana dalla tempesta “Orlena”, torna la neve a New York, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. Una fitta nevicata interessa tutto lo stato. A Manhattan sono attesi per oggi tra 8 e 12 centimetri.

Intanto, gli stati centrali degli USA stanno risentendo degli effetti di un’ondata di gelo artico, con le temperature scese fino a -20/-30°C. Oggi sono state registrate temperature di -26°C a Minneapolis (Minnesota), -22°C a Chicago (Illinois), -21°C a Des Moines (Iowa).