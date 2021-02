Maltempo, forti piogge in Toscana e Campania: massi su statale 18 nel Salernitano, Abetone isolato per frana [DATI]

Forti piogge sono in atto su Toscana e Campania, con accumuli che hanno raggiunto anche i 60mm nell’Avellinese. La tanta pioggia ha provocato problemi di frane e caduta di massi nelle due regioni, con conseguenti disagi alla circolazione.

In Campania, le province più colpite dal maltempo sono quelle di Avellino, Salerno e Benevento. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, aggiornati alle ore 10:15, segnaliamo: 60mm a Laceno, 57mm a Ravello, 54mm a Cava de’ Tirreni, 48mm a Badia corpo di Cava, 47mm a Montano Antilia, 46mm a Campoli del Monte Taburno, 45mm a Giffoni valle Piana, 41mm a Vietri, Cesinali, 39mm a Salerno, Summonte, Montesarchio, 36mm ad Avellino, Monteforte Irpino.

Nel Salernitano, una caduta massi ha causato la chiusura al traffico e ai pedoni, dalla serata di ieri, di un tratto della strada statale 18 nel territorio comunale di Sapri. Sul posto, c’e’ il personale Anas impegnato nelle operazioni di ripristino. I massi sono venuti giu’ dal costone roccioso che sormonta la statale e hanno invaso il piano viabile creando problemi alla circolazione stradale. Intanto, a Salerno, mare agitato e raffiche di vento. Inoltre, a Sapri, il sindaco Antonio Gentile, per l’allerta meteo, ha disposto, per oggi, la chiusura delle scuole e del cimitero. Scuole chiuse anche a Salerno, Cava de’ Tirreni, Scafati, Nocera Inferiore, Pellezzano, Nocera Superiore, Angri e Sarno.

La Protezione Civile Regionale nell’emanare una nuova allerta meteo aveva segnalato la necessita’ di porre massima attenzione “sulle zone 3, 6, 8 (Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento) dove il livello di criticita’ idrogeologica e’ Arancione” e per le quale “si segnala anche il rischio di Instabilita’ di versante, localmente anche profonda con possibili frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango”.

Maltempo Toscana: frana sulla statale 12, Abetone isolato

Forti piogge anche in Toscana, dove la provincia più colpita è quella di Pistoia. Tra i dati pluviometrici più importanti, aggiornati alle ore 10:15, segnaliamo: 45mm a Castelnuovo Val di Cecina, San Dalmazio, 42mm a Monteroni Arbia Biena, 41mm a Parana, 40mm a Zeri. A causa di una frana verificatasi stamattina, la strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero è chiusa in entrambi i sensi di marcia al km 72+900, all’altezza della diga del Tistino, prima del bivio per Cutigliano (Pistoia), venendo da San Marcello Pistoiese. Lo rendono noto i carabinieri che sono sul posto insieme a personale di Anas e vigili del fuoco, aggiungendo che anche la viabilita’ alternativa della Sp 20 per Torri di Popiglio e’ ancora chiusa al traffico dopo la nevicata di gennaio e pertanto il comune di Abetone Cutigliano e’ isolato e non puo’ essere raggiunto da Pistoia, ma solo passando da Pievepelago (Modena).