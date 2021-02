Maltempo, pioggia gelata e forti nevicate in Germania: 20-30cm di neve a Münster, centinaia di incidenti stradali [FOTO]

In Germania, iniziano a farsi sentire gli effetti dell’ondata di freddo e neve provocata dall’arrivo del Burian. Così come in Belgio, le temperature si stanno abbassando e si stanno verificando forti nevicate e violente raffiche di vento, con annessi danni e disagi (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Oltre all’aria fredda da est, arriva anche aria calda da sud. In questo raro fenomeno, le masse d’aria entrano in collisione, provocando pioggia gelata. Tra le temperature minime nelle città più rilevanti, segnaliamo: -7°C a Berlino, Lipsia, -6°C ad Hannover, -5°C ad Amburgo.

La prima pioggia gelata è caduta in alcune parti del Nord Reno-Westfalia sabato sera e ha reso le strade molto scivolose. Da sabato pomeriggio ci sono stati 222 incidenti dovuti al maltempo, ha detto domenica mattina un portavoce del centro di controllo statale della polizia. Due persone sono rimaste gravemente ferite e 26 sono rimaste ferite leggermente. I danni alla proprietà ammontano a circa un milione di euro.

A Münster, dove sono caduti 20-30 centimetri di neve in breve tempo, a causa delle abbondanti nevicate, è stato vietato ai camion di circolare. Inoltre, la città ha interrotto completamente i suoi servizi di autobus la domenica mattina. Forti nevicate hanno provocato incidenti su strade scivolose in molti luoghi della Turingia.